Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler за призывы к насилию. Ее часто использовали сторонники Трампа

Компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-сервисов социальной сети Parler, которой пользовались сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times 9 января.
Apple убрала приложение Parler из своего App Store, а Google – из Play Store. Обе компании считают, что эта соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений.
На платформе App Store нет места угрозам насилия и незаконной деятельности. Parler не принял адекватных мер, чтобы предотвратить распространение угроз для безопасности людей, поэтому доступ Parler к App Store приостановлен до тех пор, пока приложение не решит эту проблему, цитирует заявление Apple издание The Verge.
Amazon заявил, что вечером 10 января удалит приложение со своего веб-хостинга из-за неоднократных нарушений правил платформы.
В ответ на решение Amazon исполнительный директор Parler Джон Матце сказал, что "крупные технологии хотят убить конкуренцию". Чтобы все данные окончательно не пропали в интернете, нужно проделать много работы в следующие 24 часа, сказал он.
В своем заявлении, которое в Twitter опубликовала журналист The New York Times Дэйви Альба, Матце добавил, что технологические гиганты предприняли "скоординированные усилия", чтобы полностью исключить свободу слова в интернете".
Here's John Matze's statement on Parler. pic.twitter.com/ITK3Rd9hNO— Davey Alba (@daveyalba) January 10, 2021
Матце основал Parler (в переводе с французского языка – "говорить") в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира приложения находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников Трампа установили его, после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о блокировке аккаунта (@realDonaldTrump) вечером 8 января. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты заблокировали Facebook и Instagram.
К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.
В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.
6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.
На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.
После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.
Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).