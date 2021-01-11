Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler за призывы к насилию. Ее часто использовали сторонники Трампа

Apple и Google заявили, что популярная у сторонников действующего президента США Дональда Трампа социальная сеть Parler недостаточно контролирует сообщения пользователей, допуская призывы к насилию и совершению преступлений.

Компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-сервисов социальной сети Parler, которой пользовались сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times 9 января.

Apple убрала приложение Parler из своего App Store, а Google – из Play Store. Обе компании считают, что эта соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений.

На платформе App Store нет места угрозам насилия и незаконной деятельности. Parler не принял адекватных мер, чтобы предотвратить распространение угроз для безопасности людей, поэтому доступ Parler к App Store приостановлен до тех пор, пока приложение не решит эту проблему, цитирует заявление Apple издание The Verge.

Amazon заявил, что вечером 10 января удалит приложение со своего веб-хостинга из-за неоднократных нарушений правил платформы.

В ответ на решение Amazon исполнительный директор Parler Джон Матце сказал, что "крупные технологии хотят убить конкуренцию". Чтобы все данные окончательно не пропали в интернете, нужно проделать много работы в следующие 24 часа, сказал он.

В своем заявлении, которое в Twitter опубликовала журналист The New York Times Дэйви Альба, Матце добавил, что технологические гиганты предприняли "скоординированные усилия", чтобы полностью исключить свободу слова в интернете".

Here's John Matze's statement on Parler. pic.twitter.com/ITK3Rd9hNO — Davey Alba (@daveyalba) January 10, 2021

Матце основал Parler (в переводе с французского языка – "говорить") в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира приложения находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников Трампа установили его, после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о блокировке аккаунта (@realDonaldTrump) вечером 8 января. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты заблокировали Facebook и Instagram.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.