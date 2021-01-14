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Палата представителей объявила импичмент Трампу во второй раз

Палата представителей рассмотрела резолюцию, авторы которой в рамках процедуры импичмента обвиняют президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Теперь дело об импичменте передадут на рассмотрение верхней палаты Конгресса – Сената.

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Резолюция об импичменте Трампа содержит одну статью обвинения
Резолюция об импичменте Трампа содержит одну статью обвинения
Фото: ЕРА

Палата представителей Конгресса США на заседании 13 января поддержала резолюцию об импичменте президента США, республиканца Дональда Трампа, трансляцию вел "Голос Америки"

Резолюцию поддержали 232 члена Палаты представителей при необходимых для принятия решения 216 голосах. "За" проголосовали в том числе 10 республиканцев.

Против выступили 197 конгрессменов, все – представители Республиканской партии. 

Скриншот: Голос Америки / YouTube
Скриншот: Голос Америки / YouTube

Теперь дело об импичменте передадут на рассмотрение верхней палаты Конгресса – Сената.

Как отмечает CNN, дальнейшие процедурные шаги не совсем ясны: лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что не намерен созывать заседание досрочно (ближайшее запланировано на 19 января, за день до истечения президентского срока Трампа). Это означает, что решение в Сенате не примут сейчас и, вероятно, вопрос не будут рассматривать в первые дни каденции избранного президента США Джо Байдена, считает телеканал. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент

Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Документ поддержали более 200 конгрессменов, его официально обнародовали 11 января. 

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию"

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Республиканская партия, Демократическая партия, Палата представителей, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
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