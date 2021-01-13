Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что отстранение президента Дональда Трампа с использованием 25-й поправки к конституции США не соответствует интересам страны.

Вице-президент США Майк Пенс отказался прибегать в 25-й поправке к конституции США, чтобы отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от должности. Об этом он заявил в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, оно опубликовано 12 января на сайте Белого дома.

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и Демократическая партия требуете, чтобы я и Кабинет министров задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", – говорится в письме.

Несмотря на это, Палата представителей все же утвердила резолюцию, в которой призывает правительство и Пенса отстранить Трампа от должности, сообщает CNN.

25-я поправка к конституции США позволяет вице-президенту и правительству отстранять президента, если он не может выполнять свои официальные обязанности. В таком случае вице-президент становится исполняющим обязанности президента.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.