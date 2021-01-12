Reuters: Трамп и Пенс провели первую встречу после событий в Капитолии. Раньше СМИ писали, что они не разговаривают

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс обсудили массовые беспорядки, произошедшие 6 января в здании Конгресса США, сообщает Reuters.

На выборы 2020 года Пенс (справа) шел вместе с Трампом (слева) как кандидат на должность вице-президента Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс вечером 11 января провели встречу в Белом доме. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента.

Трамп и Пенс среди прочего обсуждали беспорядки в Капитолии, случившиеся 6 января, а также обговорили, что ждет их в предстоящую неделю, отметил источник. Их разговор состоялся на фоне заявлений о возможном импичменте Трампа.

Это была их первая беседа после массовых беспорядков и штурма Капитолия. CNN сообщал, что отношения Пенса и Трампа испортились после того, как американский президент несколько недель пытался убедить вице-президента в одностороннем порядке отменить выборы. Очередной призыв от Трампа отправить на пересмотр результаты голосования в спорных штатах прозвучал 6 января, и Пенс отказался.

В тот же день на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и взяли его штурмом.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Сенатор от штата Оклахома и республиканец Джеймс Инхоф говорил, что Пенс был в ярости от действий Трампа и его роли в массовых беспорядках, а CNN сообщал, что с тех пор Трамп и Пенс не разговаривают.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.