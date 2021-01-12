ФБР готовится к массовым вооруженным протестам в США из-за возможного импичмента Трампа

Начиная с 16 января во всех американских штатах планируется проведение вооруженных протестов из-за возможного отстранения президента США Дональда Трампа от должности, организаторами беспорядков считаются представители ультраправой организации Boogaloo bois. Об этом ABC сообщил, ссылаясь на отчет ФБР.

В столицах всех штатов США с 16-го по 20 января готовятся вооруженные протесты. Об этом 11 января в Twitter сообщил журналист ABC Аарон Катерски, в распоряжении которого оказался соответствующий отчет Федеральной службы безопасности (ФБР).

По его словам, такие же протесты запланированы и у здания Конгресса США с 17-го по 20 января.

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

Он подчеркивает, что, по данным ФБР, организаторы этих протестов призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президента США Дональда Трампа отстранят от должности до инаугурации нового главы государства Джо Байдена 20 января.

A group is calling for “storming” state, local, and federal government courthouses and administrative buildings in the event President Trump is removed prior to Inauguration Day, per an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

"ФБР получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, намеревающейся отправиться в Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается удалить президента США с помощью 25-й поправки, произойдет огромное восстание", – пишет журналист.

The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

По информации Yahoo News, информационный отчет о ситуации, подготовленный отделением ФБР в Миннеаполисе, был разослан за неделю до того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий. Организаторами вооруженных протестов, по данным ведомства, может выступить ультраправое антиправительственное движение Boogaloo bois.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.