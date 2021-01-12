ГОРДОН
 
 
МИР

ФБР готовится к массовым вооруженным протестам в США из-за возможного импичмента Трампа

Начиная с 16 января во всех американских штатах планируется проведение вооруженных протестов из-за возможного отстранения президента США Дональда Трампа от должности, организаторами беспорядков считаются представители ультраправой организации Boogaloo bois. Об этом ABC сообщил, ссылаясь на отчет ФБР.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
Фото: EPA

В столицах всех штатов США с 16-го по 20 января готовятся вооруженные протесты. Об этом 11 января в Twitter сообщил журналист ABC Аарон Катерски, в распоряжении которого оказался соответствующий отчет Федеральной службы безопасности (ФБР).

По его словам, такие же протесты запланированы и у здания Конгресса США с 17-го по 20 января.

Он подчеркивает, что, по данным ФБР, организаторы этих протестов призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президента США Дональда Трампа отстранят от должности до инаугурации нового главы государства Джо Байдена 20 января.

"ФБР получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, намеревающейся отправиться в Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается удалить президента США с помощью 25-й поправки, произойдет огромное восстание", – пишет журналист.

По информации Yahoo News, информационный отчет о ситуации, подготовленный отделением ФБР в Миннеаполисе, был разослан за неделю до того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий. Организаторами вооруженных протестов, по данным ведомства, может выступить ультраправое антиправительственное движение Boogaloo bois.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Теги: США, ФБР, беспорядки, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS