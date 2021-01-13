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В Facebook заявили об учащении призывов к насилию перед инаугурацией президента США

После беспорядков в Капитолии Facebook стал чаще обмениваться информацией с правоохранительными органами.

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В США ожидают новых беспорядков, связанных с проигрышем Трампа на выборах
В США ожидают новых беспорядков, связанных с проигрышем Трампа на выборах
Фото: EPA

Компания Facebook отмечает рост количества сигналов, указывающих на возможную подготовку беспорядков в связи с результатами президентских выборов в США. Об этом агентству Reuters сообщила представительница компании.

Спикер, которая попросила не называть ее имени из соображений безопасности, заявила, что штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа, по всей видимости, стал стимулом для организации массовых собраний по всей стране в канун и в день инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

По словам представительницы Facebook, в числе отслеживаемых сигналов – цифровые листовки, содержащие призывы к оружию или символику так называемых групп ненависти. Она сообщила, что темпы обмена информацией компании с правоохранительными органами увеличились после инцидента в Капитолии, и отметила, что ФБР предупредило о вооруженных протестах в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США в преддверии инаугурации.

11 января Facebook запретил контент, содержащий фразу "прекратите воровство", которая стала лозунгом вооруженных протестов сторонников Трампа. По словам представительницы компании, Facebook также блокировал поисковый запрос "штурм Капитолия" и помечал сообщения, содержащие эту фразу, для дальнейшего рассмотрения.

Reuters сообщает также со ссылкой на письмо от Google, что компания решила приостановить показ политической рекламы на всех своих платформах. Ограничение начнет действовать завтра, 14 января.

В компании не называют точные сроки действия этого запрета, но меры будут действовать как минимум до 21 января, следующего дня после инаугурации. Также будет продлен запрет на рекламу, связанную со штурмом Капитолия 6 января, инаугурацией президента США и импичментом Дональда Трампа.

Трамп 6 января призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

В компании Twitter посчитали, что сообщения Трампа после штурма нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек. После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Страницы президента США были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлят.

В свою очередь, компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-магазинов социальной сети Parler, которую использовали многие сторонники Трампа. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть неоднократно нарушала правила платформы.

Теги: оружие, Facebook, выборы, Google, беспорядки, инаугурация, Дональд Трамп, соцсети, выборы в США, выборы президента США 2020, соцсеть
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