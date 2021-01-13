ГОРДОН
 
 
МИР

Из соцсети Parler, которую часто использовали сторонники Трампа, ушли все ее разработчики, провайдеры и даже юристы

9 января компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-сервисов социальной сети Parler, которую активно стали использовать сторонники президента США Дональда Трампа. После этого из компании Parler массово ушли все поставщики услуг, провайдеры и юристы.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок
К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок
Фото: EPA

Все разработчики и поставщики услуг для соцсети Parler перестали сотрудничать с компанией после ее блокировки в Google, Apple и Amazon. Об этом 10 января рассказал гендиректор Parler Джон Матце в комментарии Fox News.

По его словам, все поставщики услуг – от служб текстовых сообщений до провайдеров электронной почты и юристов – бросили компанию в один и тот же день. 

Гендиректор отметил, что компания старается сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в сеть, но сейчас у нее очень много проблем.

Матце основал Parler (в переводе с французского языка – "говорить") в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира приложения находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников президента США Дональда Трампа установили его после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты заблокировали Facebook и Instagram.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-сервисов социальной сети Parler. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть неоднократно нарушала правила платформы.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).

Теги: США, Дональд Трамп, соцсети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS