Пользователи WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal. Все из-за Трампа и Маска

После обновления политики конфиденциальности WhatsApp его пользователи начали переходить в Signal и Telegram. Signal разрекламировал в своем Twitter американский бизнесмен Илон Маск, а Telegram заполонили сторонники президента США Дональда Трампа после его бана в Twitter и удаления соцсети Parler, которой они пользовались.

Количество скачиваний приложений для обмена сообщениями Signal и Telegram резко возросло после того, как мессенджер WhatsApp объявил об изменениях в политике конфиденциальности. Об этом сообщает CNBC.

В частности, в период с 6-го по 10 января Signal во всем мире установили на около 7,5 млн устройств через App Store и Google Play. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе, и это максимальное количество установок Signal за неделю или даже за месяц в истории приложения.

Кроме того, мессенджер Telegram в этот же период скачали 5,6 млн раз во всем мире.

Популярность мессенджера Signal возросла, в частности, из-за призыва американского бизнесмена и руководителя компании Tesla Илона Маска. 7 января он написал в Twitter пост, состоящий всего из двух слов: "Используйте Signal".

В то же время популярность мессенджера Telegram стала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter, а также удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники, отмечает The Telegraph. Приложение Telegram 10 января стало вторым по популярности в США.

Всплеск скачиваний этих двух приложений произошел после того, как 4 января WhatsApp выпустил обновление своей политики конфиденциальности. С 2016 года мессенджер делится определенными данными с компанией Facebook, которой принадлежит. Но раньше у пользователей была возможность отказаться от этого.

Теперь же, начиная с 8 февраля этого года, в приложении пользователям будет предложено принять обновленные условия, чтобы продолжить использование WhatsApp. И хотя сообщения WhatsApp зашифрованы, а значит, Facebook не сможет увидеть их содержимое, мессенджер собирает множество других данных, которыми может поделиться со своей материнской компанией. Среди прочего это такая информация, как номер телефона, данные о транзакциях, информация об услугах, о том, как пользователь взаимодействует с другими людьми, и о мобильных устройствах.