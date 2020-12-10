Facebook могут заставить продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США считает, что покупка компанией Facebook соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp нарушает антимонопольное законодательство.

Федеральная торговая комиссия США считает, что политика Facebook оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных соцсетей Фото: depositphotos.com

Федеральная торговая комиссия США подала в суд на компанию Facebook, обвиняя ее в том, что она незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети. Об этом говорится 9 декабря на сайте комиссии.

Комиссия отмечает, что компания Facebook применяет систематическую стратегию для устранения угроз ее монополии. В эту стратегию входит приобретение в 2012 году перспективного конкурента Instagram, покупка мессенджера WhatsApp в 2014-м, а также введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения.

"Такой образ поведения наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции", – говорится в сообщении ведомства.

Поэтому торговая комиссия через суд хочет добиться:

продажи ряда активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp;

запрета Facebook навязывать антиконкурентные условия разработчикам программного обеспечения;

обязательство для Facebook запрашивать предварительное уведомление и одобрение для будущих слияний и поглощений.

Жалоба на Facebook стала вторым за год масштабным иском, поданным против крупной технологической компании по обвинению в монополизме. В октябре министерство юстиции США подало в суд на владельца Google компанию Alphabet. Ее обвиняют в нарушении конкуренции: компания заключала с производителями смартфонов соглашения, благодаря которым Google становился поисковиком по умолчанию.

Эти разбирательства проходят в рамках масштабного антимонопольного расследования министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии против четырех технологических гигантов – Amazon, Apple Inc., Google и Facebook.