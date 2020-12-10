Facebook могут заставить продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США подала в суд на компанию Facebook, обвиняя ее в том, что она незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети. Об этом говорится 9 декабря на сайте комиссии.
Комиссия отмечает, что компания Facebook применяет систематическую стратегию для устранения угроз ее монополии. В эту стратегию входит приобретение в 2012 году перспективного конкурента Instagram, покупка мессенджера WhatsApp в 2014-м, а также введение антиконкурентных условий для разработчиков программного обеспечения.
"Такой образ поведения наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора личных социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции", – говорится в сообщении ведомства.
Поэтому торговая комиссия через суд хочет добиться:
Жалоба на Facebook стала вторым за год масштабным иском, поданным против крупной технологической компании по обвинению в монополизме. В октябре министерство юстиции США подало в суд на владельца Google компанию Alphabet. Ее обвиняют в нарушении конкуренции: компания заключала с производителями смартфонов соглашения, благодаря которым Google становился поисковиком по умолчанию.
Эти разбирательства проходят в рамках масштабного антимонопольного расследования министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии против четырех технологических гигантов – Amazon, Apple Inc., Google и Facebook.