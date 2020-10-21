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Минюст США подал в суд на Google из-за монополии на рынке поисковиков

Министерство юстиции США обвиняет Google в заключении соглашений с производителями мобильных телефонов, операторами связи и интернет-браузерами по установке Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

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На Google приходится почти 90% всех поисковых запросов, утверждают в минюсте США
На Google приходится почти 90% всех поисковых запросов, утверждают в минюсте США
Фото: ЕРА

Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали иск к Google в Апелляционный суд США по округу Колумбия за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сказано в релизе американского минюста от 20 октября.

Google заключает соглашения с производителями мобильных телефонов, операторами связи и интернет-браузерами по установке Google в качестве поисковой системы по умолчанию, сказано в сообщении.

"Как одна из самых богатых компаний на планете с рыночной стоимостью в $1 трлн Google является монополистом в интернете для миллиардов пользователей и бесчисленных рекламодателей по всему миру", – сказано в сообщении.

Минюст США привел в качестве примера заключение долгосрочных соглашений с компанией Apple. Эти договоренности позволили установить по умолчанию поисковик Google в браузере Apple Safari и других поисковых инструментах Apple.

В жалобе утверждается, что такая практика Google пагубно влияет не только на рынок, но и на потребителей.

"Google лишил любого конкурента получить распространение, устранив конкуренцию по большинству поисковых запросов в Соединенных Штатах", – рассказали в министерстве США.

Министерство юстиции утверждает, что на Google приходилось почти 90% всех поисковых запросов в Соединенных Штатах.

Старший вице-президент Google по международным отношениям Кент Уокер в блоге компании 20 октября изложил опровержение обвинения.

"Иск министерства юстиции – ошибочный. Люди используют Google, потому что они хотят, а не потому, что они вынуждены, или не могут найти альтернативы. Этот иск не поможет потребителям. Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которыми они хотят пользоваться", – написал он.

Apple, по словам Уокера, предлагает поисковик Google в браузере Safari, поскольку в компании считают его "лучшим".

Это уже не первые судебные разбирательства при участии американской компании в этом году. 2 июня против Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито. Истцы требовали от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подавали в суд на корпорацию, обвинив ее в дискриминации белых мужчин.

Поисковик Google принадлежит компании Alphabet Inc., ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью, (штат Калифорния).

Теги: США, Колумбия, Google, Apple, монополия, Калифорния, законодательство, Alphabet, минюст США, иск
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