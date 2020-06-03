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В США против Google подали иск на $5 млрд за сбор данных в режиме инкогнито

В иске против Google сообщается, что компания собирает данные пользователей через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения.

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В Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде
В Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде
Фото: EPA

В США 2 июня против компании Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито. Об этом сообщает Reuters.

В иске, поданном в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния), говорится, что Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения, в том числе установленные на смартфоны.

Иск подали от имени трех истцов, но адвокаты планируют добиться для него статуса коллективного. От компании хотят получить как минимум $5 млрд компенсации.

Истцы требуют от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

В ответ на иск в Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде.

Теги: США, Google, вторжение, ущерб, обвинения, обвинение, адвокат, иск, суд, компенсация
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