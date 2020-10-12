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Власти США потребуют от Google продать Chrome и часть рекламного бизнеса – СМИ

Иск против Google собираются подать из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Politico.

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Google могут оставить часть рекламного бизнеса
Google могут оставить часть рекламного бизнеса
Фото: EPA

Министерство юстиции США и генеральные прокуроры штатов подадут иск против Google на следующей неделе. Об этом 12 октября сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По информации издания, власти собираются подать в суд на компанию из-за нарушения антимонопольного законодательства. 

Собеседник Politiсo рассказал, что судебное разбирательство может проложить путь к первому за последние десятилетия разделению американской компании по решению суда.

По информации издания, обсуждения, как ослабить контроль Google над глобальным рынком цифровой рекламы стоимостью $162,3 млрд, еще продолжаются. Прокуратура обсуждала этот вопрос со специалистами по рекламе, конкурентами и медиа.

Politico отмечает, что минюст поинтересовался у конкурентов компании и третьих лиц, какую часть бизнеса Google следует продать. По их словам многие заявили, что это должен быть Chrome, пишет издание. 

Министерство может ограничить использование компанией данных из Chrome для других продуктов, например, для рекламы, рассказал источник издания. Кроме этого, у Google могут оставить только часть рекламного бизнеса – отдельно по продаже или покупке рекламы.

В Google и минюсте США официальных комментариев Politico не предоставили.

30 октября сообщалось, что минюст США подаст в суд на Google Alphabet из-за стремления компании поставить в невыгодное положение конкурентов. 

Это уже не первые судебные разбирательства при участии американской компании в этом году. 2 июня против Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито.

Истцы требовали от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

Теги: США, Google, Министерство юстиции, реклама, бизнес, Минюст, законодательство, власть
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