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Google обвинили в тайном сборе информации со смартфонов пользователей

Истцы заявляют, что Google собирала информацию с помощью Google Firebase, даже если пользователь вручную запретил системе это делать.

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Иск против Google был подан в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния
Иск против Google был подан в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния
Фото: depositphotos.com

В США против компании Google подали иск с обвинением в незаконном сборе информации со смартфонов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Иск был подан в суд города Сан-Хосе (штат Калифорния). Корпорацию обвинили в том, что с помощью набора инструментов для разработчиков Google Firebase собираются данные для сбора информации об активности пользователей в сети. При этом, согласно иску, сбор информации происходит, даже если пользователь вручную запретил системе это делать.

Google Firebase – набор программного обеспечения для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания глюков и кликов. Firebase обычно работает внутри приложений незаметно для потребителей.

Компанию обвиняют в незаконном сборе данных не впервые. В июне на Google подали в суд с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито.

А в конце мая генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович подал в суд на Google, обвиняя компанию в том, что она незаконно отслеживала местоположение пользователей Android даже когда функции геолокации были отключены вручную.

Теги: США, Google, иск
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