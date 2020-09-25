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Google уберет с сервиса Street View все изображения священной для аборигенов горы Улуру в Австралии

По верованиям представителей народности анангу, гора Улуру в Австралии – священное место, куда не должен заходить никто, кроме самих аборигенов. В связи с этим доступ туристам на гору закрыли в октябре 2019 года.

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В Google Australia сообщили, что работают над удалением всех изображений священной горы Улуру
В Google Australia сообщили, что работают над удалением всех изображений священной горы Улуру
Фото: pixabay.com

Государственное управление парков Австралии попросило компанию Google убрать изображения горы Улуру с сервиса Street View, поскольку аборигены народности анангу считают ее священной. Об этом сообщила ABC.

По верованиям анангу, гора Улуру, которая находится в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, – священное место, куда не должен заходить никто, кроме самих аборигенов. В связи с этим доступ туристам на гору закрыли в октябре 2019 года. Однако в сервисе Google Street View, который позволяет совершать виртуальные прогулки, изображения горы еще остались.

Представитель Государственного управления парков Австралии заявил, что предупредил Google Australia о размещенных пользователями на их картографической платформе изображениях Улуру. Он потребовал, чтобы контент был немедленно удален в соответствии с пожеланиями анангу.

В Google Australia журналистам ABC сообщили, что работают над удалением всех изображений горы Улуру, включая пользовательский контент, и выразили понимание того, что национальный парк Улуру-Ката Тьюта "глубоко священен" для народа анангу.

Теги: Австралия, Google, парк, туристы, горы, аборигены
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