Google и Twitter усилят борьбу с фейками накануне выборов президента США

В Twitter и Google заявили, что хотят избежать введения в заблуждение избирателей на выборах президента США в 2020 году.

В Twitter заявили, что намерены усилить маркировку и удаление неточных публикаций Фото: depositphotos.com

Компании Google и Twitter намерены усилить блокировку дезинформации накануне президентских выборов в США. Об этом 11 августа сообщает ВВС.

По информации телеканала, платформы ожидают увеличения потока ложных заявлений и вводящих в заблуждение сообщений перед выборами в ноябре.

В Twitter заявили, что намерены "более агрессивно" маркировать и удалять неточные публикации, связанные с выборами. В частности, это может повлиять на сообщения о досрочной победе того или иного кандидата до официального оглашения результатов, а также на вводящие в заблуждение сообщения о фальсификации бюллетеней.

В Google будут отображать больше результатов автозаполнения, чтобы избежать введения избирателей в заблуждение, особенно в связи с сообщениями о досрочной победе. Сомнительная информация о результатах выборов не будет отображаться в результатах поиска.