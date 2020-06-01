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В правительстве Франции Twitter предложили уехать из США

Франция открыта для гуманного и справедливого регулирования интернета, так прокомментировал спор между компанией Twitter и президентом США Дональдом Трампом министр по цифровым технологиям Франции Седрик О.

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26 мая Twitter пометил два сообщения Трампа как вводящие в заблуждение
26 мая Twitter пометил два сообщения Трампа как вводящие в заблуждение
Фото: ЕРА

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью радиостанции Radio J 31 мая заявил, что компания Twitter могла бы перенести свою штаб-квартиру во Францию. Расшифровку интервью сделало агентство Bloomberg.

По словам министра, если Twitter в какой-то момент решит, что условия в США больше не позволяют компании развиваться "в соответствии с ее ценностями" и продолжить расширяться, Европа, и особенно Франция, будут рады приветствовать компанию.

Французский чиновник отметил, что не связывался с руководством компании по этому вопросу.

Он добавил, что во Франции будут ждать всех предпринимателей и исследователей из США и что страна открыта "для более гуманного и справедливого регулирования интернета".

28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". Указ был подписан после того, как 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

В Twitter назвали указ реакционным и политизированным. В компании считают, что документ угрожает свободе слова в интернете.

29 мая Twitter пометил пост Трампа о протестах в Миннеаполисе, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, как героизирующий насилие.

Теги: США, интернет, Twitter
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