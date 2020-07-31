Google и Министерство окружающей среды Украины оцифруют национальные парки

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с компанией Google оцифровывает национальные парки, об этом сообщили в пресс-службе министерства 30 июля.
В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам природных парков Украины, сказано в сообщении.
"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией "Google Украина" миллионы пользователей Google-карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения", – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Сейчас готовы панорамы шести заповедных объектов:
До конца года планируют оцифровать:
В министерстве подчеркнули, что проект повысит присутствие национальных парков Украины в глобальной информационной системе Google-карт.