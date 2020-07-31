Google и Министерство окружающей среды Украины оцифруют национальные парки

В рамках совместного проекта Google и Министерства окружающей среды Украины будет создана коллекция цифровых панорам национальных природных парков. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Благодаря проекту каждый сможет осуществить виртуальные путешествия по заповедникам Украины Фото: menr.gov.ua

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с компанией Google оцифровывает национальные парки, об этом сообщили в пресс-службе министерства 30 июля.

В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам природных парков Украины, сказано в сообщении.

"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией "Google Украина" миллионы пользователей Google-карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения", – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Сейчас готовы панорамы шести заповедных объектов:

НПП "Голосеевский",

НПП "Нижнеднестровский",

НПП "Нижнеднепровский",

НПП "Мезинский",

НПП "Гетманский",

НПП "Нижнесульский".

До конца года планируют оцифровать:

НПП "Черемошский",

НПП "Верховинский",

НПП "Гуцульщина",

НПП "Карпатский",

НПП "Вижницкий",

НПП "Святые Бескиды",

НПП "Зачарованный край",

НПП "Дерманско-Острожский",

НПП "Кременецкие горы",

НПП "Днестровский каньон".

В министерстве подчеркнули, что проект повысит присутствие национальных парков Украины в глобальной информационной системе Google-карт.