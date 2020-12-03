В США 40 штатов готовят иск против Facebook – СМИ

Более 40 американских штатов планируют подать коллективный иск против компании Facebook из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Инициатором процесса выступает Нью-Йорк. Какие жалобы планируют включить в иск штаты, пока неизвестно. В адрес Facebook часто выдвигаются обвинения в том, что он стремился купить меньших потенциальных конкурентов, часто за большую оплату. Так было с соцсетями Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.
Жалоба станет вторым за год масштабным иском, поданным против крупной технологической компании по обвинению в монополизме. В октябре министерство юстиции США подало в суд на владельца Facebook Google компанию Alphabet. Ее обвиняют в нарушении конкуренции: компания заключала с производителями смартфонов соглашения, благодаря которым Google становился поисковиком по умолчанию.
Эти разбирательства проходят в рамках масштабного антимонопольного расследования министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии против четырех технологических гигантов – Amazon, Apple Inc., Google и Facebook.