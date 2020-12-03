В США 40 штатов готовят иск против Facebook – СМИ

40 штатов во главе с Нью-Йорком готовят иск против компании Facebook. Он будет касаться нарушения антимонопольного законодательства, но какие конкретно жалобы будет включать, пока неизвестно, сообщило агентство Reuters.

Более 40 американских штатов планируют подать коллективный иск против компании Facebook из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Инициатором процесса выступает Нью-Йорк. Какие жалобы планируют включить в иск штаты, пока неизвестно. В адрес Facebook часто выдвигаются обвинения в том, что он стремился купить меньших потенциальных конкурентов, часто за большую оплату. Так было с соцсетями Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

Жалоба станет вторым за год масштабным иском, поданным против крупной технологической компании по обвинению в монополизме. В октябре министерство юстиции США подало в суд на владельца Facebook Google компанию Alphabet. Ее обвиняют в нарушении конкуренции: компания заключала с производителями смартфонов соглашения, благодаря которым Google становился поисковиком по умолчанию.

Эти разбирательства проходят в рамках масштабного антимонопольного расследования министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии против четырех технологических гигантов – Amazon, Apple Inc., Google и Facebook.