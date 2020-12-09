В Украине открыли продажу акций Facebook, Microsoft и Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины 8 декабря решила допустить к обращению в Украине акции шести крупнейших мировых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.
Украинцы смогут приобрести ценные бумаги таких компаний:
Нацкомиссия допустила к обращению инвестиционные паи фонда Invesco QQQ Trust SM.
Украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний в 2018 году постановлением НКЦБФР "О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины". Ценные бумаги иностранного эмитента должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI.
Решение о допуске эмитента принимает НКЦБФР. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
Процесс продажи акций инициирует брокер, который планирует завести ценные бумаги иностранного эмитента на украинский фондовый рынок, поясняет издание НВ. Перед приобретением таких акций брокеру необходимо получить консультацию в Национальном депозитарии Украины о технической возможности учета и ограничениях на обращение в Украине тех или иных ценных бумаг.