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В Украине открыли продажу акций Facebook, Microsoft и Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины разрешила покупать акции компаний Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Advanced Micro Devices и Visa.

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Украинцы теперь смогут покупать ценные бумаги шести крупных компаний
Украинцы теперь смогут покупать ценные бумаги шести крупных компаний
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины 8 декабря решила допустить к обращению в Украине акции шести крупнейших мировых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Украинцы смогут приобрести ценные бумаги таких компаний:

  • Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);
  • Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);
  • Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);
  • Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);
  • Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);
  • Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).

Нацкомиссия допустила к обращению инвестиционные паи фонда Invesco QQQ Trust SM.

Украинцам разрешили приобретать акции иностранных компаний в 2018 году постановлением НКЦБФР "О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины". Ценные бумаги иностранного эмитента должны иметь международный идентификационный код ISIN и код классификации финансовых инструментов CFI. 

Решение о допуске эмитента принимает НКЦБФР. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Процесс продажи акций инициирует брокер, который планирует завести ценные бумаги иностранного эмитента на украинский фондовый рынок, поясняет издание НВ. Перед приобретением таких акций брокеру необходимо получить консультацию в Национальном депозитарии Украины о технической возможности учета и ограничениях на обращение в Украине тех или иных ценных бумаг.

Теги: Microsoft, Facebook, инвестиции, Visa, Tesla, Netflix, ценные бумаги, НКЦБФР
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