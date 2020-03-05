Netflix назвал зарплаты своих сотрудников

Американский стриминговый сервис Netflix раскрыл размеры зарплат своих сотрудников.Об этом сообщает издание Business Insider.
В сводке приведены цифры годового базового оклада.
Специалисты по контенту и маркетингу: до $200 тыс.
Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тыс.
Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов Netflix: $175 тыс.
Директор по маркетингу: $187 тыс.
Менеджер постпродакшена: $190 тыс.
Разработка продукта: $500 тыс.
Старший продюсер: $190 тыс.
Менеджер по обработке данных: $240 тыс.
Директор по проектированию: $241 тыс.
Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тыс.
Старший инженер-программист: до $475 тыс.
Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тыс.
Инженер-менеджер, программист: $380 тыс.
Старший инженер данных: $400 тыс.
Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тыс.
Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом