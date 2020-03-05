Netflix назвал зарплаты своих сотрудников

Зарплаты сотрудников американского стримингового сервиса Netflix достигают $500 тыс. в год.

Американский стриминговый сервис Netflix раскрыл размеры зарплат своих сотрудников.Об этом сообщает издание Business Insider.

В сводке приведены цифры годового базового оклада.

Специалисты по контенту и маркетингу: до $200 тыс.

Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тыс.

Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов Netflix: $175 тыс.

Директор по маркетингу: $187 тыс.

Менеджер постпродакшена: $190 тыс.

Разработка продукта: $500 тыс.

Старший продюсер: $190 тыс.

Менеджер по обработке данных: $240 тыс.

Директор по проектированию: $241 тыс.

Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тыс.

Старший инженер-программист: до $475 тыс.

Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тыс.

Инженер-менеджер, программист: $380 тыс.

Старший инженер данных: $400 тыс.

Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тыс.

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом