Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 марта, 2020
 
Новости

Netflix назвал зарплаты своих сотрудников

Зарплаты сотрудников американского стримингового сервиса Netflix достигают $500 тыс. в год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стали известны базовые годовые оклады на Netflix
Стали известны базовые годовые оклады на Netflix
Фото: EPA

Американский стриминговый сервис Netflix раскрыл размеры зарплат своих сотрудников.Об этом сообщает издание Business Insider.

В сводке приведены цифры годового базового оклада.

Специалисты по контенту и маркетингу: до $200 тыс.
Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тыс.
Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов Netflix: $175 тыс.
Директор по маркетингу: $187 тыс.
Менеджер постпродакшена: $190 тыс.
Разработка продукта: $500 тыс.
Старший продюсер: $190 тыс.
Менеджер по обработке данных: $240 тыс.
Директор по проектированию: $241 тыс.
Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тыс.
Старший инженер-программист: до $475 тыс.
Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тыс.
Инженер-менеджер, программист: $380 тыс.
Старший инженер данных: $400 тыс.
Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тыс.

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом

Теги: Netflix
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Премьера сериала на Netflix состоится 20 марта 2020 года  
"Мадам Си Джей Уокер". Вышел трейлер сериала о первой миллионерше-афроамериканке. Видео
27 февраля, 2020 10.41  
Премьера сериала на Netflix назначена на 23 марта  
"Фрейд". В новом сериале Netflix знаменитый психиатр расследует убийства. Видео
20 февраля, 2020 17.27  
Услуги электронных гигантов облагаются налогом в ЕС и многих странах мира, отметил Гетманцев
ДЕНЬГИ, ПОЛИТИКА
Гетманцев о налоге на Google, YouTube, Facebook: Почему мы должны отказываться от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?
14 февраля, 2020 12.57
Герой Маки живет сотни лет  
"Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
12 февраля, 2020 12.51  
В Украине хотят обложить налогом доходы крупных электронных корпораций
ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ, ТЕХНО
Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации
5 февраля, 2020 15.15
В сериале покажут изнанку наркобизнеса  
"Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
30 января, 2020 16.45  
Гетманцев: Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости?
ПОЛИТИКА, ТЕХНО
Стоимость услуг Google, YouTube, Facebook и Apple в Украине не вырастет в случае введения НДС – Гетманцев
29 января, 2020 13.59
Журналист: Государство Украина будет знать, на какую сумму было приобретено рекламных услуг в Facebook и Google
ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ
Подписка на сервисы Google, YouTube, Apple и Netflix в Украине может подорожать на 20% – СМИ
27 января, 2020 23.29
Премьера фильма состоится на Netflix 31 января  
"Мисс Американа". Вышел трейлер документального фильма о Тейлор Свифт. Видео
24 января, 2020 09.15  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
  Резников, Емец, Таран, Гутцайт и Аваков. Кто есть кто в новом Кабмине премьер-министра Шмыгаля
  Резников, Емец, Таран, Гутцайт и Аваков. Кто есть кто в новом Кабмине премьер-министра Шмыгаля
Наталия ДВАЛИ
Внеочередное заседание Верховной Рады. Назначение Кабмина Шмыгаля. Онлайн-репортаж
Внеочередное заседание Верховной Рады. Назначение Кабмина Шмыгаля. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS