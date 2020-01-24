"Мисс Американа". Вышел трейлер документального фильма о Тейлор Свифт. Видео
На YouTube-канале американской певицы Тейлор Свифт разместили трейлер документального фильма о ней. В ленте показаны концертные записи, бэкстейдж-съемки и размышления Свифт о творчестве и личной жизни. Режиссер – Лана Уилсон. Премьера картины состоялась 23 января на кинофестивале Sundance Film Festival. Фильм появится на американском стриминговом сервисе Netflix 31 января.
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