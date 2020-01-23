"Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
Американская стриминговая компания Netflix презентовала на своем YouTube-канале трейлер 3D-мультфильма "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Это 3D-ремейк полнометражного мультфильма про покемонов. Главный герой – покемон Мьюту, который был создан в секретной лаборатории, чтобы стать орудием уничтожения человечества. Узнав о своей миссии, он уничтожает лабораторию и своих создателей. Премьера ленты на Netflix состоится 27 февраля 2020 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.