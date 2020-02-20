"Фрейд". В новом сериале Netflix знаменитый психиатр расследует убийства. Видео
Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале презентовал трейлер сериала "Фрейд". Главные роли исполнили Роберт Финстер, Элла Румпф и Георг Фридрих. Действие проекта происходит в Вене конца XIX века. По сюжету молодой психиатр Зигмунд Фрейд, занимаясь расследованиями, оказывается втянутым в оккультный заговор. Ему предстоит узнать, кто стоит за убийствами и исчезновениями людей. Премьера сериала на Netflix назначена на 23 марта.
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