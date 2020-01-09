"Ключи Локков". Вышел трейлер сериала Netflix. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер сериала "Ключи Локков". В основе одноименные комиксы Габриэля Родригеса и Джо Хилла, сына писателя Стивена Кинга. Главные герои – три подростка, пережившие смерть отца. Они вместе с матерью переезжают в родовое поместье в городе Лавкрафте. Там герои находят таинственные ключи, с помощью которых разгадают тайну гибели отца. Режиссеры – Карлтон Кьюз Мередит Аверилл. Роли исполнили Коннор Джессап, Джексон Роберт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд, Билл Хек. Премьера сериала запланирована на Netflix на 7 февраля.
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