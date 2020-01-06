"Невеста призрака". Опубликован трейлер сериала. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер сериала "Невеста призрака" производства Малайзии. Действие проекта происходит в 1890-х годах в Малакке в эпоху колониализма. Героиня соглашается войти в сговор и притвориться призраком умершей невесты богатого парня. Режиссеры – Хо Юйхан, Шио Чуан Куэк. Роли исполнили Хуан Пэйцзя, Луди Линь, У Канжэнь. Премьера запланирована на 23 января.2020 года на Netflix.
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