"Дракула". Вышел финальный трейлер нового мини-сериала. Видео
На канале стримингового сервиса Netflix в YouTube разместили финальный трейлер мини-сериала "Дракула". Действие многосерийной ленты разворачивается в 1897 году в Трансильвании, в замке графа Дракулы, который пьет человеческую кровь. Вампир покидает свое поместье и отправляется в Лондон в поисках новых жертв. Проект основан на одноименном произведении ирландского писателя Брэма Стокера. Роли исполнили Клас Банг, Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джон Арис и Джоанна Сканлан. Премьера сериала намечена на 4 января 2020 года на Netflix.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.