"Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
Американский стриминговий сервис Nеtflix на своем YouTube-канале обнародовал трейлер второго сезона фантастического сериала "Видоизмененный углерод". В основе – одноименный роман Ричарда Моргана. События сериала происходит в будушем, в ХХVII веке. По сюжету людям удалось колонизировать далекие планеты, а жизнь стала почти нескончаемой. Главный герой, Такеши Ковач, живет сотни лет, меняет тела и планеты, на которых проживает. В проекте поднимаются вопросы человеческой идентичности и морали. Главную роль исполнил Энтони Маки (в первом сезоне – Юэль Киннамана). Второй сезон сериала, премьера которого состоится 27 февраля 2020 года на Nеtflix, будет состоять из восьми серий.
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