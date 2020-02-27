"Мадам Си Джей Уокер". Вышел трейлер сериала о первой миллионерше-афроамериканке. Видео
Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале разместил трейлер мини-сериала "Мадам Си Джей Уокер". Действие разворачивается на грани XIX–XX веков. В центре сюжета – жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами – Си Джей Уокер. В многосерийной ленте показан путь женщины из нищеты к финансовому успеху. Уокер стала первой женщиной-афроамериканкой, заработавшей $1 млн. В основе проекта – биографическая книга "В своей стихии" Алейлы Бандлз, прапраправнучки Уокер. Роли исполнили Октавия Спенсер, Тиффани Хаддиш, Кармен Еджого, Блэр Андервуд и Гаррет Моррис. Премьера сериала на Netflix состоится 20 марта 2020 года.
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