WhatsApp прекратит работать на нескольких миллионах смартфонов

Любой iPhone, работающий на операционной системе старее iOS 9 или смартфон на системе старее Android 4.0.3, также известный как Ice Cream Sandwich, больше не сможет поддерживать мессенджер WhatsApp.

WhatsApp пользуются около 2 млрд человек по всему миру Фото: EPA

С 1 января несколько миллионов пользователей мессенджера WhatsApp больше не смогут пользоваться приложением из-за устаревшей операционной системы их смартфонов. Об этом 29 декабря сообщило издание The Independent.

Смартфоны на устаревших версиях iOS и Android больше не будут поддерживать последнюю версию WhatsApp, что вынуждает владельцев либо обновить свою мобильную операционную систему, либо купить новый смартфон.

Любой iPhone, работающий на операционной системе старее iOS 9 или смартфон на системе старее Android 4.0.3, также известный как Ice Cream Sandwich, больше не сможет открывать или управлять приложением.

Это означает, что все модели iPhone до iPhone 4 не смогут поддерживать WhatsApp, поскольку эти телефоны не обновляются до iOS 9. Вместе с тем владельцы iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6S, которые были выпущены до iOS 9, могут обновить операционную систему, если еще не сделали этого.

Телефоны на Android, которые необратимо потеряют поддержку WhatsApp, включают Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black и Motorola Droid Razr. А владельцы Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note, HTC Sensation, HTC Thunderbolt, LG Lucid, Motorola Droid 4 и Sony Xperia Pro могут обновить операционную систему для использования приложения.

Как отмечает The Independent, большинство из 2 млрд пользователей WhatsApp не пострадают от этого изменения, однако часть тех, кого оно затронет, составит несколько миллионов человек по всему миру.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.