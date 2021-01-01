ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

WhatsApp прекратит работать на нескольких миллионах смартфонов

Любой iPhone, работающий на операционной системе старее iOS 9 или смартфон на системе старее Android 4.0.3, также известный как Ice Cream Sandwich, больше не сможет поддерживать мессенджер WhatsApp.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
WhatsApp пользуются около 2 млрд человек по всему миру
WhatsApp пользуются около 2 млрд человек по всему миру
Фото: EPA

С 1 января несколько миллионов пользователей мессенджера WhatsApp больше не смогут пользоваться приложением из-за устаревшей операционной системы их смартфонов. Об этом 29 декабря сообщило издание The Independent.

Смартфоны на устаревших версиях iOS и Android больше не будут поддерживать последнюю версию WhatsApp, что вынуждает владельцев либо обновить свою мобильную операционную систему, либо купить новый смартфон.

Любой iPhone, работающий на операционной системе старее iOS 9 или смартфон на системе старее Android 4.0.3, также известный как Ice Cream Sandwich, больше не сможет открывать или управлять приложением.

Это означает, что все модели iPhone до iPhone 4 не смогут поддерживать WhatsApp, поскольку эти телефоны не обновляются до iOS 9. Вместе с тем владельцы iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6S, которые были выпущены до iOS 9, могут обновить операционную систему, если еще не сделали этого.

Телефоны на Android, которые необратимо потеряют поддержку WhatsApp, включают Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black и Motorola Droid Razr. А владельцы Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note, HTC Sensation, HTC Thunderbolt, LG Lucid, Motorola Droid 4 и Sony Xperia Pro могут обновить операционную систему для использования приложения.

Как отмечает The Independent, большинство из 2 млрд пользователей WhatsApp не пострадают от этого изменения, однако часть тех, кого оно затронет, составит несколько миллионов человек по всему миру.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.

Теги: мобильная связь, iPhone, Android, WhatsApp, мессенджер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
У 52-летней Валерии родилась внучка
У 52-летней Валерии родилась внучка
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
  Anyone. В новом клипе Бибер вышел на ринг, чтобы победить. Видео
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS