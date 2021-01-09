Дуров заявил, что пользователи WhatsApp перейдут в Telegram из-за новой политики мессенджера

Пользователи WhatsApp возмущены изменением условий использования мессенджера, по которым пользователи должны передавать свои личные данные в рекламную систему социальной сети Facebook, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров уверен, что новая политика мессенджера WhatsApp, обязывающая предоставлять свои персональные данные в рекламную систему социальной сети Facebook, оттолкнет многих пользователей. Об этом он написал в своем Telegram-канале Durov's Channel 8 января.

Бизнесмен полагает, что после этого многие пользователи WhatsApp перейдут в Telegram. Дуров в начале своего комментария сообщил, что, по его сведениям, у Facebook есть целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен.

"Представьте себе, десятки сотрудников работают только над этим полный рабочий день", – удивился он.

После этого он пишет, что "счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раскрыть секрет Telegram".

"Уважайте своих пользователей. Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось", – написал он.

Telegram, по информации Дурова, насчитывает около 500 млн пользователей и это количество постоянно растет, что стало серьезной проблемой для соцсети Facebook.

"Не имея возможности конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, WhatsApp от Facebook, похоже, перешел на скрытый маркетинг. Редакторы "Википедии" недавно обнаружили несколько платных ботов, добавляющих предвзятую информацию в статью о WhatsApp".

Далее Дуров опроверг три мифа, которые продвигают о Telegram в социальных сетях.

"Миф первый. Код Telegram не является открытым. На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Telegram – единственное в мире приложение для обмена сообщениями, которое имеет проверяемые коды как для iOS, так и для Android Что же касается WhatsApp, этот мессенджер намеренно скрывает свой код, делая невозможной проверку его шифрования и конфиденциальности", – отметил Дуров.

Миф второй заключается в утверждении "Telegram – русский".

"На самом деле у Telegram нет серверов или офисов в России. Мессенджер заблокировали в этой стране с 2018-го по 2020 год. Telegram заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие "якобы безопасные" приложения никогда не имели проблем в этих странах", – написал основатель Telegram.

Миф третий – "Telegram не зашифрован".

"Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. Там есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в реальном времени. WhatsApp не использовал шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США", – пояснил Дуров.

Только в 2019 году Facebook потратил на маркетинг почти $10 млрд, рассказал он.

"В отличие от Facebook, Telegram не тратит деньги, не говоря уже о миллиардах долларов, на маркетинг. Мы считаем, что люди достаточно умны, чтобы выбирать то, что дня них лучше всего", – заключил Дуров.