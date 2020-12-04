Бульвар Шоубиз
 
04 декабря, 2020
 
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"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету

По словам основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, миллионы долларов на счетах не сделали его счастливым.

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Дуров: Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале жизни
Дуров: Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале жизни
Фото: Павел Дуров / Telegram

Проживающий за рубежом российский предприниматель, программист, создатель социальных сетей "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров заявил, что современные люди пытаются с помощью потребительского поведения создать иллюзию решения личных проблем. Об этом он написал в эссе, которое 4 декабря разместил на платформе Telegraph.

"Реальное решение проблемы противоположно – оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. Например, если у вас лишний вес, вы будете завалены рекламой абонементов в спортзал или пищевых добавок. Но ключ к похудению в том, чтобы меньше есть, а не в том, чтобы приобрести новую обувь или протеин", – заметил он.

По словам Дурова, сам он, несмотря на возможность потреблять, старается больше создавать.

"Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал $1 млн, к 25 – десятки миллионов, а к 28 – уже сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял: самый полезный вид деятельности – это создание этих вещей, а не их потребление. Поэтому вместо того, чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я вкладывался в то, что больше всего нравилось: в создание социальных платформ, которые, надеюсь, приносят благо человечеству", – резюмировал он.

В заключение Дуров выразил надежду, что однажды люди изменят мышление потребителей, став созидателями.

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). По данным Forbes, он является долларовым миллиардером.

В 2006 году Дуров создал соцсеть "ВКонтакте", а в 2014 году из-за конфликта с ФСБ продал свою долю в компании и уехал из России. Telegram бизнесмен основал в 2013 году.

Сейчас Дуров живет за границей (точной информации, где именно, нет). Он рассказывал, что получил гражданство Сент-Китса и Невиса  государства в восточной части Карибского моря, чтобы свободно въезжать в ЕС, но не живет в этой стране.

Ранее предприниматель утверждал, что на месяц отказался от еды.

Теги: Павел Дуров
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