IT-бизнесмен из США Талан: Дуров отдал Telegram Кремлю со всеми данными всех пользователей

Идея создать Telegram пришла Павлу Дурову (на фото) в 2011 году. К 2020-му у этого мессенджера насчитывается 400 млн пользователей Фото: durov / Instagram

Популярный мессенджер Telegram давно находится в руках Кремля, причем оказался там по доброй воле своего создателя – российского программиста Павла Дурова. Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил американский IT-бизнесмен российского происхождения, глава Pi5 Cloud Майкл Талан.

"Я утверждаю и готов спорить насмерть: Telegram был нормальным мессенджером до момента, пока… В общем, создатель Telegram Паша Дуров всех предал. Можете так прямо и написать. Предал и продал. За бабки. Чтобы тусоваться красиво", – заявил Талан.

По словам специалиста в IT-сфере, ежемесячные платежи на Telegram превышают $2–3 млн, что стало непосильной ношей для Дурова, а потому он "встал на колени перед Кремлем".

"Telegram – это полностью облачное решение, которое хостинг своих систем держит в трех провайдерах: Google, Amazon, Digital Ocean. По моим подсчетам, для Павла Дурова месячные платежи на Telegram превышают $2–3 млн. Для него это стало расходами, которые невозможно окупить, и он встал на колени перед Кремлем. Раньше он платил деньгами инвесторов TON (Telegram Open Network), а тут надо не только бабки отдать, но истраченное вернуть. А как? Продать всех Кремлю, там денег полно", – сказал Талан.

Он уточнил, что финансовые проблемы, связанные с Telegram, у Дурова появились после решения американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая запретила российскому программисту запускать коммерческую платформу TON.

"С одной стороны, Дуров был вынужден это сделать [продать Telegram Кремлю], потому что бизнес-модель его детища провалилась. В чем она заключалась? Он планировал создать в Telegram клиентскую базу из 200 миллионов подписчиков, а после запустить собственную платформу TON. Но The United States Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам и биржам. – "ГОРДОН") запретила ему запускать эту платформу. Как только Дурову запретили запускать то, ради чего он создавал Telegram, для него этот мессенджер стал обузой", – считает Талан.

IT-специалист обращает внимание, что Telegram был передан российским властям "со всеми данными всех пользователей".

"Обратите внимание на изменение риторики Дурова до решения американской комиссии и после. До он был категорическим российским оппозиционером, но после того, как The United States Securities and Exchange Commission сказала: "Нет, Паша, ты должен вернуть миллиард", Дуров написал абсолютно прокремлевскую статью. И вдруг в России снимают блокировку с Telegram. Почему? Потому что Дуров отдал Telegram Кремлю со всеми данными всех пользователей. Я убежден в этом на 100%. Так что если в Украине вы до сих пор используете Telegram, я вас призываю: удалите оттуда всю переписку и закройте аккаунт, потому что сейчас Telegram – это инструмент Кремля", – резюмировал Талан.

"Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь". Читайте полное интервью с IT-бизнесменом из США Майклом Таланом

В начале августа 2020 года Павел Дуров сообщал, что в двух странах ему предлагали продать часть Telegram, но он отказался, поскольку мессенджер не продается "ни частично, ни полностью". "Это всегда будет нашей позицией", – подчеркивал Дуров.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.