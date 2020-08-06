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"Пытались заблокировать". Дуров сообщил, что в двух странах ему предлагали продать часть Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что на предложения из двух стран о продаже локальной части мессенджера он ответил отказом.

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Дуров: Мы не изменяем нашим пользователям
Дуров: Мы не изменяем нашим пользователям
Фото: Pavel Durov / Twitter

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что две страны предлагали ему продать долю в мессенджере. Об этом он сообщил в Telegram 5 августа.

"Мы в Telegram всегда отклоняли предложения о продаже наших операций в определенных странах. Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram. В обоих письмах выражалась одна и та же идея: "Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант – продать нам локальную часть вашего бизнеса". Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года: мы не изменяем нашим пользователям", – написал Дуров.

Он подчеркнул, что Telegram не продается "ни частично, ни полностью".

"Это всегда будет нашей позицией", – заявил основатель мессенджера.

ForkLog отмечает, что Telegram пытались заблокировать в России, Китае и Иране.

В 2011 году Дуров показывал фото со средним пальцем в ответ на предложение российской Mail.ru Group продать социальную сеть "ВКонтакте". Позже соцсеть продали.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.

Теги: Россия, Иран, Китай, Павел Дуров, Telegram, мессенджер
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