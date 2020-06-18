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В России разблокируют Telegram

В Роскомнадзоре отметили, что положительно оценили готовность основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".

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Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года
Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года
Фото: depositphotos.com

Российская Федеральная служба по надзору за сферой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. об этом говорится на сайте российского ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что положительно оценили "высказанную основателем Telegram [Павлом Дуровым] готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Создатель и владелец ресурса Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".

19 апреля 2018 года Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".

28 апреля российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что Telegram заблокировать невозможно.

В августе 2018-го стало известно об изменении политики конфиденциальности Telegram. В нее добавили пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Представители компании подчеркнули, что изменение политики конфиденциальности мессенджера – не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.

Теги: Россия, Павел Дуров, Роскомнадзор, Telegram
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