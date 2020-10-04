Telegram не работал из-за неисправности оборудования – Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что специалисты работают над устранением возникших проблем.

К Telegram каждую неделю присоединяются не менее 10 млн новых пользователей, сообщил Дуров Фото: depositphotos.com

Сбой в мессенджере Telegram в ночь на 4 октября произошел из-за неисправности оборудования, проблемы наблюдались в Европе в течение часа. Об этом написал основатель сервиса Павел Дуров в Telegram.

"Мы уже исправили приложение для iOS, обновление скоро будет доступно в App Store. Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риск возникновения таких проблем в будущем", – сообщил Дуров.

По его информации, к Telegram каждую неделю присоединяются не менее 10 млн новых пользователей. В связи с этим сервис постоянно масштабирует программное обеспечение и оборудование.

"Приносим извинения за время простоя. Мы знаем, как важно для вас иметь доступ к своим сообщениям 24/7, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить 100% бесперебойную работу", – подчеркнул Дуров.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.