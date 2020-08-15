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Telegram запустил видеозвонки в мессенджере

В компании Telegram сообщили, что запускают альфа-версию видеозвонков в приложении для Android.

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Пока видеозвонки доступны только для пользователей Android
Пока видеозвонки доступны только для пользователей Android
Фото: EPA

Мессенджер Telegram официально запустил функцию видеозвонков. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе компании.

Пока функция доступна только для пользователей Android, но вскоре появится и на iOS, сообщается в релизе.

"2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны, как только это будет возможно)", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для видеозвонка нужно нажать кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Во время разговора можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком, а также переписываться в чатах – для этого видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное, или сквозное, шифрование.

"Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", – отметили в Telegram.

В мессенджере также пояснили, почему функция видеозвонков пока недоступна пользователям iOS. По информации Telegram, это произошло из-за того, что модераторы Apple не успели вовремя проверить новую версию приложения.

26 июля сообщалось о запуске возможности совершать видеозвонки в тестовом режиме.

Функцию звонка в мессенджере Telegram добавили в марте 2017 года. Все звонки зашифрованы. До этого в Telegram были доступны только обычные сообщения и смс.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.

Теги: Apple, Telegram, Android, приложение, iOS, мессенджер
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