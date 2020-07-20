В Telegram может появиться функция Stories – СМИ

Команда Telegram активно обсуждает внедрение функции Stories из-за большого количества запросов от пользователей, сообщает источник издания "Код Дурова". Сейчас разработчики Telegram заняты запуском видеозвонков.

Stories могут появиться в Telegram после разработки видеозвонков Фото: ЕРА

Мессенджер Telegram хочет ввести аналог формата Stories после разработки видеозвонков. Об этом изданию "Код Дурова" сообщил близкий к команде мессенджера информированный источник.

С помощью Stories пользователи могут выкладывать фотографии и короткие видеоролики, добавлять к ним текстовые пометки и геолокацию. Контент Stories исчезает через 24 часа. Формат Stories появился в приложении Snapchat в 2013 году, а настоящую популярность приобрел в Instagram.

В команде Telegram сообщили, что активно обсуждают эту функцию в связи с большим количеством запросов от пользователей. Окончательное решение о внедрении Stories пока не приняли.

Источник издания отметил, что сейчас у Telegram в приоритете полная реализация видеозвонков. Только после ее завершения разработчики возьмутся за другие функции мессенджера.

Видеозвонки в Telegram тестируются в бета-версии приложения для iOS-устройств. Обновление должно выйти до конца июля.

Функцию звонка в мессенджере Telegram добавили в марте 2017 года. Все звонки зашифрованы. До этого в Telegram были доступны только обычные сообщения и смс.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.