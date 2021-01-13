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ФБР возбудило более 170 дел после беспорядков в Капитолии и заявило, что "это лишь вершина айсберга"

В спецслужбе обратились к участникам штурма Капитолия с заявлением, что у ФБР "долгая память и длинные руки".

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Стивен Д'Антуоно: Агенты ФБР уже стучатся в ваши двери
Стивен Д'Антуоно: Агенты ФБР уже стучатся в ваши двери
Скриншот: NBC News / Youtube

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 170 дел после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Заявление замруководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивена Д'Антуоно опубликовано на сайте ФБР. 

Д'Антуоно отметил, что 160 дел, открытые за шесть дней после штурма, – "это лишь вершина айсберга".  

Он призвал демонстрантов, которые ворвались в здание Конгресса, добровольно явиться для дачи показаний. "Я хочу подчеркнуть, что у ФБР долгая память и длинные руки. Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснится, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме", – заявил представитель ФБР.

Он также попросил американцев предоставить фото и видеозаписи, сделанные в тот день, чтобы ФБР могло с их помощью идентифицировать участников беспорядков. Сейчас, по словам Д'Антуоно, в распоряжении спецслужбы уже более 100 тыс. файлов, но надо еще больше.

Он заявил также, что у ФБР заранее были разведданные о потенциальных беспорядках 6 января и полиция арестовала некоторых людей в столице и других частях страны, не дав им попасть на митинг.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия и вандализмаЗаявление Трампа появилось того, как стало известно о предупреждении от ФБР о подготовке вооруженных протестов в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США в преддверии инаугурации. Кроме того, 13 января компания Facebook заявила о росте количества сигналов, указывающих на возможную подготовку беспорядков в связи с результатами президентских выборов в США.

Теги: США, ФБР, беспорядки, спецслужбы, выборы в США, выборы президента США 2020
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