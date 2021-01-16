ГОРДОН
 
 
МИР

С красной дорожкой и военным оркестром. Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации Байдена – СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в инаугурации преемника Джо Байдена. Вместо этого ему хотят организовать церемонию на базе Эндрюс, сообщило агентство Associated Press.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году
Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, незадолго до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

После окончания каденции Трамп планирует жить во Флориде.

Агентство напомнило, что президент не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Вместо этого ему хотят провести церемонию на базе Эндрюс перед последним полетом на "борту номер один".

Чиновники рассматривают вариант организации церемонии по примеру приемов во время визитов Трампа за границу – с красной ковровой дорожкой, выносом флага, военным оркестром и салютом.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, инаугурация, Дональд Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS