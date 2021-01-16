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США потратили более $100 тыс. на туалет для агентов, которые охраняли дочь и зятя Трампа. Те запрещали охране пользоваться своими – СМИ

Правительство США с сентября 2017 года ежемесячно тратило порядка $3 тыс. на аренду помещения с санузлом по соседству с домом дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера для сотрудников спецслужб, которые их охраняли, выяснила The Washington Post. Иванка Трамп и ее супруг, по данным газеты, запретили спецагентам пользоваться шестью уборными, расположенными в их доме.

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Иванка Трамп и Кушнер арендуют дом в престижном районе Вашингтона Калорама
Иванка Трамп и Кушнер арендуют дом в престижном районе Вашингтона Калорама
Фото: ЕРА

Начиная с 2017 года правительство США потратило более $100 тыс. на аренду подвального помещения с ванной и туалетом для сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов, которые охраняли дочь американского президента Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера. Об этом, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написала газета The Washington Post.

По данным издания, в доме, который арендуют Иванка Трамп и Кушнер в престижном районе Вашингтона Калорама, есть шесть уборных, но те запретили спецагентам пользоваться ими. Спикер Белого дома отрицает запрет, утверждая, что решение не пускать сотрудников в дом приняла Секретная служба. Однако, как сказал собеседник газеты, агентов не пускали внутрь именно по просьбе дочери и зятя Трампа. 

Из-за этого для сотрудников охраны сначала установили на улице биотуалет. Но его появление рядом с тротуаром не понравилось соседям семьи и его убрали. После этого спецагенты пользовались уборной в гараже экс-президента Барака Обамы, живущего неподалеку (семья Обамы не пользовалась гаражом и его переделали на командный пост для охраны), а затем – ездили на пост охраны в особняке вице-президента Майка Пенса, который расположен не так близко. 

Из-за того, что дом Пенса расположен далеко, спецагенты "полагались на гостеприимство близлежащих ресторанов", когда не имели времени на поездки туда, пишет издание. В итоге Секретная служба решила арендовать специальное помещение для своих сотрудников. С момента подписания договора 27 сентября 2017 года ежемесячно за аренду платили порядка $3 тыс. Срок контракта заканчивается 26 сентября 2021-го. По данным The Washington Post, его общая сумма – $144 тыс. 

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, аренда, Дональд Трамп, спецслужбы, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, охрана, туалет
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