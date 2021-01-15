Демонизация оппонентов в США дошла до такой степени, что сравнение республиканцев с нацистами и демократов с коммунистами стало обычным делом

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Вашингтон находится в центре внимания всего мира благодаря невероятному ребячеству наших политических лидеров. Как известно, президент Трамп подстрекал пару тысяч своих сторонников физически остановить сертификацию Джо Байдена как победителя президентских выборов 2020 года, которая проходила в столичном здании, в котором находятся Конгресс и Сенат США. Конгресс решил, что это "мятеж", и теперь во второй раз объявил Трампу импичмент. Хотя теоретически это может привести к его отстранению от власти, но это маловероятно. Сенат, который контролируется республиканцами, должен будет согласиться на импичмент. Поскольку на посту Трампа осталось всего четыре полных дня, кажется невероятно маловероятным, что у них хватит на это времени или интереса.

Стратегически для президента Джо Байдена было бы неразумно продолжать говорить о Трампе, как только он войдет в Белый дом. Игнорирование Трампа привело бы к его почти полному исчезновению в течение года – и это позволило бы стране восстановить свою нормальную жизнь. Соединенные Штаты, как мы видели во время беспорядков во многих городах США прошлым летом, сейчас невероятно разделены. Существует скрытый поток гнева, разочарования и недоверия, который кипит на поверхности. Многие люди больше не доверяют государственным институтам и совершенно не уважают своих политических оппонентов. Демонизация оппонентов дошла до такой степени, что сравнение республиканцев с нацистами и демократов с коммунистами стало обычным делом. Это нездоровая тенденция.

Для функционирования демократического общества необходимо наличие нескольких факторов. Одним из самых важных из них является верховенство права. Суды должны функционировать беспристрастно, а люди должны иметь средства для законного решения своих проблем. Заявление Трампа о том, что суды обманули его на выборах, отрицательно сказывается на восприятии американцами того, какую справедливость они могут найти в наших судах. Аналогичным образом думают протестующие этим летом, которые сожгли магазины, потому что считали, что суды не относятся ко всем расам одинаково. Это явный признак того, что левые также имеют сильный сегмент, который не доверяет ни судам, ни полиции.

К сожалению, в США сейчас нет лидера, который бы объединял американцев, который ставил бы интересы страны выше интересов собственной партии. Единственным человеком, который мог бы это сделать, был бы Джо Байден, который мог бы быть взрослым и "перевернуть страницу" в новую главу Америки. Однако более вероятно, что он будет добиваться того, чего хотят лидеры и избиратели Демократической партии: преследовать Трампа и его сторонников. Мы видим, что в последние десятилетия США движутся в направлении политизации правовых инструментов: за 232 года существования конституции США только три президента подвергались импичменту, два из них – Билл Клинтон и Дональд Трамп. Как страна проходит два столетия и имеет только один импичмент, а за последние 20 лет – три? Мы политизируем правосудие.

Вопрос не в том, может ли Конгресс импичментировать президента или может ли Сенат сместить их с должности, а в том, что мы должны спросить: "А какой ценой?" Объединяет ли нацию то, что она использует рычаги власти, чтобы напасть на президента, за которого проголосовала половина страны? Объединяет ли это страну, когда демократически избранные лидеры, похоже, открыто одобряют беззаконие и беспорядки? В обоих случаях я бы сказал "нет". Чего не хватает Америке сейчас – так это государственных деятелей – у нас есть только политики. Нас ведут не люди, которые понимают обиды своих оппонентов – скорее, политики используют свои раны для собственной политической выгоды. Конгресс фокусируется не на том, как улучшить нашу инфраструктуру, спасти экономику или создать лучшие школы, – это, скорее, политический цирк, где каждый клоун пытается найти инновационные способы насмехаться над своим оппонентом, а не находить общие мосты.

Демократы теперь поспешат принять законодательство, которое мало поможет простым гражданам, но с высоким эмоциональным воздействием, таким, как у Трампа, – нелегальная иммиграция, аборты и права транссексуалов мало что сделают для обычного парня, работающего на фабрике в Мичигане. Это приведет к возрождению республиканцев, которые извлекут выгоду из разочарований простого парня, что правительство ему не поможет. В течение следующих двух лет, до выборов в Конгресс, недоверие к американским лидерам будет возрастать, а непристойность американской политики будет только расти. Зверские СМИ будут стремиться продавать больше газет, поджигая бензин и вызывая возмущение и недоверие. Ситуация действительно ужасна. Бенджамин Франклин в 1789 году, когда на конституционном съезде его спросили, что он планирует для Америки, ответил: "Республика – если вы можете ее сохранить".

Источник: "ГОРДОН"

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