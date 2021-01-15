Администрация Белого дома не стала поддерживать Трампа в скандале с импичментом – The Washington Post

Многие топ-чиновники Белого дома, среди которых пресс-секретарь Кейли Макинани и советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, не выступили в поддержку Трампа на фоне скандала с импичментом, пишет The Washington Post.

На фоне скандала с импичментом круг ближайшего окружения президента США Дональда Трампа сужается, а сам он агрессивно ведет себя с теми, кто остался на его стороне. Об этом 14 января сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

В частности, значительно ухудшились отношения Трампа с его адвокатом Рудольфом Джулиани. По словам источников, Трамп дал указание своим помощникам не платить Джулиани за услуги юриста. Кроме того, Трамп хочет лично рассматривать вопросы о любых возмещениях расходов, понесенных Джулиани во время поездки от имени президента США для оспаривания результатов выборов в ключевых штатах.

Также Трамп в частном порядке выразил обеспокоенность некоторыми действиями Джулиани и выступил против его требования о гонораре в $20 тыс. ежедневно.

Источники отмечают, что Трамп расстроен тем, что после штурма Капитолия и объявления импичмента его не поддерживает ни один из чиновников Белого дома. В частности, среди этих людей оказались зять и советник Трампа Джаред Кушнер, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, экономический советник Ларри Кудлоу, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен и начальник его предвыборного штаба Марк Медоуз.

The Washington Post подчеркивает, что Белый дом никак не попытался защитить Трампа от импичмента – помощники президента не стали готовить союзникам американского президента тезисы для выступлений, его пресс-секретарь не проводил брифинг с журналистами, его советники не давали телеинтервью на Северной лужайке Белого дома, адвокаты и сотрудники по законодательным вопросам не собирали голоса и не пытались убедить законодателей Сената проголосовать против импичмента.

Издание отмечает, что организованной кампании по блокированию импичмента не было, так как многие из помощников Трампа считают, что его подстрекательство к массовым беспорядкам было слишком одиозным.

Еще один из собеседников издания сообщил, что советник Белого дома Пэт Чиполлоне, который занимал центральное место в защите президента США во время его первого импичмента год назад, посоветовал другим сотрудникам администрации обратить внимание на то, что на этот раз даже он не участвовал в защите Трампа.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.