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Трамп переживает, что скандал с импичментом навредит его бренду и он разорится – СМИ

Президент США Дональд Трамп не осознает масштабов влияния скандала вокруг него на США в целом и на положение страны на международной арене, но опасается за свой бизнес, сообщает CNN.

13 января Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
13 января Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп опасается, что скандал с его импичментом и его ролью в массовых беспорядках в Капитолии ударит по его бренду и бизнесу. Об этом телеканалу CNN 13 января сказал неназванный советник Трампа.

Советник считает, что существует реальная вероятность того, что Трамп может в конечном итоге разориться из-за накопленных им долгов и пятен на репутации. Этого сценария опасается и сам американский президент, добавил советник.

При этом, по словам собеседника телеканала, Трамп не осознает масштабов влияния скандала вокруг него на США в целом и на положение страны на международной арене.

Самые крупные организации, работающие под брендом Трампа, это строительный конгломерат Trump Organization и компания Trump Entertainment Resorts, специализирующаяся на игорном и гостиничном бизнесе. Среди менее крупных: Trump Mortgage (ипотечная компания), Trump Sales and Leasing (продажа жилых домов), Университет Трампа (бизнес-образование), "Рестораны Трампа" (расположены в Trump Tower), GoTrump (туристический веб-сайт), Donald J. Trump Signature Collection (линия мужской одежды, мужских аксессуаров и часов) и другие.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: США, бизнес, импичмент, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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