Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин

Никогда прежде в истории США главной угрозой национальной безопасности не был внутренний терроризм, подстрекателем которого является пока еще действующий президент США

– Какова сейчас ситуация в США после событий в Вашингтоне 6 января?

– То, что произошло, я имею в виду штурм Капитолия, – это была попытка государственного переворота. Его целью было не допустить к власти законно избранного президента Джо Байдена и оставить у власти самозванца, человека, который проиграл, но продолжает провозглашать, что он выиграл, – Дональда Трампа.

ФБР рассматривает это дело как проявление внутреннего терроризма и считает это самой большой угрозой безопасности США. Арестовано свыше 100 человек, но это только начало. Арестовывают пока лишь тех, кто засветился в холле Капитолия. Интересны более высокие лица, которые сделали этот захват возможным. До них рано или поздно тоже доберутся.

От того, что произошло, испугались даже республиканцы. Многие из них дистанцируются от Трампа. Компании, связанные с социальными сетями и платформами, закрывают ему доступ. От него и от Республиканской партии дистанцируются и крупнейшие финансовые доноры. Вчера поступило сообщение, что Deutsche Bank готов простить $300 млн долга Трампу, чтобы немедленно разорвать с ним отношения. И Signature Bank, который обслуживал Трампа и его семью, также разрывает с ним отношения.

– Как думаете, чего именно Трамп хотел добиться, на что рассчитывал?

– Трамп долго разогревал народ баснями о том, что произошла фальсификация выборов, и фактически направил их на Конгресс. Это все задокументировано. Каждый, кто понимает английский и видел телевизионную картинку, не может этот факт отрицать.

Судя по всему, на достаточно высоком уровне, у руководства армии, управляющего Национальной гвардией, а также в руководстве секретной службы (служба, обеспечивающая охрану президента, администрации, правительственных учреждений) был своего рода заговор, который сделал возможным ситуацию, когда повстанцы прорвались в Конгресс. Потому что их должны были остановить на улице задолго до подхода к Капитолию, но дорога была открыта. По оценкам ФБР, Капитолий штурмовало около 8 тыс. мятежников, а им противостояло около 1,4 тыс. полицейских, которые, в общем-то, не имели шанса.

В разговоры, что выборы сфальсифицированы, верят только оболваненные сторонники Трампа. Более 60 судов выбросили иски команды Трампа о фальсификациях в урну. Это называется здесь "фривольные судебные иски". То есть иски, которые подаются без всякого фактажа и доказательств.

Напомню, что за четыре года у власти Трамп назначил 25% судей. Его сторонники хвастали, что он фактически поставил под контроль судебную систему страны. В Верховном суде США из девяти судей большинство – консерваторы, то есть республиканцы, а три из них назначены непосредственно Трампом, причем ценой больших усилий. И тем не менее все суды как никчемные бумажки выбросили иски команды Трампа, поскольку никаких доказательств массовой фальсификации выборов не было.

Заговорщики имели следующий план: 8 тыс. штурмуют Конгресс, захватывают сенаторов и конгрессменов, которые в это время осуществляли формальный подсчет голосов. По закону Конгресс обязан только зафиксировать (как счетовод) в своих документах количество избирателей, отдавших голоса на уровне штатов. Ни обсуждать, ни подвергать сомнению, ни предпринимать каких-то других дискретных действий за или против этих голосов ни Сенат, ни Палата представителей не имеют права.

По расчету сторонников Трампа, два сенатора-республиканца – один из Техаса, другой – из Миссури – придумали, по их мнению, гениальный план и предложили: "Мы не говорим, что были массовые фальсификации, но вы же видите, народ расколот, поэтому давайте создадим временную согласительную комиссию, которая рассмотрит эти вопросы и таким образом мы помирим страну".

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий 6 января 2021 года. Фото: ЕРА

Это был план в стиле Николо Макиавелли, потому что нет ничего более постоянного, чем временная комиссия, как показывает история многих стран. Комиссия работала бы 10 дней, две недели, а Трамп бы все это время сидел. Подходит время инаугурации нового президента, а комиссия работает и Трамп сидит в Белом доме. Потом они приносят любой результат на рассмотрение Трампа, а он говорит о своем несогласии с выводами, и комиссия опять продолжает работать. И так все следующие четыре года. То есть система ломается. Вот на что это все было рассчитано.

Провалился план только по одной причине: пока штурмовики брали Капитолий, секретная служба успела вывести конгрессменов и сенаторов по подземным переходам в безопасное место. Штурмовикам никого не удалось захватить.

Трамп, видимо, на какое-то время сам испугался. После этого события возникло серьезное подозрение в его психическом состоянии. Он фактически загнал себя в тот же угол, что и Путин. И тот, и другой понимают, что единственный источник их безопасности – находиться у власти. Отошел от власти, и все. И это действует на его психику.

Буквально на следующий день после штурма Капитолия Ассоциация психиатров США обратилась с письмом к Конгрессу c просьбой отстранить Трампа от власти в связи с его невменяемостью. Человек невменяемый, имеющий доступ к красной кнопке, ядерному оружию, становится опасен не только для своей страны, но фактически для всего мира.

Трамп сначала лег под корягу, затаился и даже осудил своих сторонников, которых еще недавно призывал идти на Капитолий, и пообещал им причитающееся наказание. На следующий день дезавуировал это заявление. Короче говоря, человек не в себе.

Тем временем ФБР и правоохранительные органы делают время от времени заявления. Они не исключают вероятности того, что до 20 января сторонники Трампа могут предпринять еще подобные, а может, и более опасные акции. Один из сценариев, который буквально вчера был озвучен правоохранительными органами: окружить Капитолий, Верховный суд США, другие учреждения и дать республиканцам возможность захватить власть путем госпереворота. Я думаю, это не получится. Вашингтон будет полностью изолирован, зачищен, и безопасность будет обеспечена.

Однако сохраняется угроза, что подобные вылазки могут произойти в столицах 50 штатов США. Тогда правоохранительная система будет перегружена. У нее просто не хватит сил, чтобы обеспечивать безопасность.

Ключевое в ситуации: никогда прежде в истории США главной угрозой национальной безопасности не был внутренний терроризм, подстрекателем которого является пока еще действующий президент США. Это беспрецедентно.

Агентура ФСБ затесалась в российскую эмиграцию. Здесь крутятся очень большие деньги

– По вашему мнению, замешаны ли в этой ситуации российские спецслужбы?

– Произошедшее потрясло Америку. Выборы состоялись. На всех уровнях даже республиканцы признали победу Байдена. Народ в целом успокоился. Есть только одна социальная группа населения в этой стране, по моим наблюдениям, которая пребывает в экзальтированном, взвинченном состоянии и шумит со страшной силой. Это группа русскоязычных эмигрантов Америки.

Люди с нормальным образованием, которые смогли устроиться и реализовать себя в этой стране, спокойны. Но чем ниже образование, чем меньше устроены, тем они более агрессивны и протрамповски настроены. Здешние эксперты объясняют, что значительная часть русской эмиграции – это так называемая колбасная эмиграция, которая в силу особенностей своего менталитета, психотипа подвластна внешним манипуляциям.

Но, я думаю, проблема не только в этом, а в том, что называется "рука Москвы". В США, помимо посольства, российское государство представлено организацией, которая называется Российским центром науки и культуры. Он подчиняется "Россотрудничеству". А "Россотрудничество" является продолжателем традиций и наследником Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД). Эта организация создавалась в СССР как крыша, прикрытие для КГБ во внешней разведке. Я это знаю как факт.

"Россотрудничество" во всех развитых странах, имеющих дипломатические отношения с РФ, держит эти так называемые Центры науки и культуры. Это крыша или прикрытие ФСБ. Организация занимается созданием и управлением пятой колонны в иностранных государствах.

Агентура ФСБ затесалась в российскую эмиграцию. Здесь крутятся очень большие деньги. Есть целая прослойка людей в русскоязычной эмиграции, которые живут исключительно за счет кэша, идущего от этих центров.

Ситуация просто идиотическая со стороны правительства США. Это началось еще со времен Билла Клинтона и продолжается по сей день, хотя российские власти выгнали из страны все западные организации, связанные с правительствами. Те же British Council, USAID и так далее. Но в США по-прежнему действует российский центр.

Конечно, не вся российская эмиграция пребывает в протрамповском состоянии. Но в социальных сетях, чтобы устроить визг, много не надо. Достаточно нескольких человек, которые будут витийствовать (произносить пустые многословные речи), и нескольких троллей, которые все это будут поддерживать, чем, собственно говоря, они и занимаются.

К слову, если вы обратили внимание, несколько дней назад нескольких представителей Украины включили в черные списки за их участие на стороне российских спецслужб в выборах президента США-2020. Интересный момент. Есть подозрение, что не все понимают, поэтому поясню.

Главное направление российского вмешательства в американские выборы 2016 года состояло в следующем: хакеры взломали серверы в США и через WikiLeaks, который через Джулиана Ассанжа был подставлен под контроль российских спецслужб, украденную информацию слили. В выборах 2020 года планировалось, что роль WikiLeaks будет выполнять группа "товарищей" из Украины, через которых российские спецслужбы сольют информацию. На этот раз американцы сделали то, что следовало сделать раньше. А следовало сразу сказать: "Ребята, то, что сливается WikiLeaks, – это результат работы российских спецслужб".

Но в 2016 году этого не сделали. Поэтому получили то, что получили. Но на этот раз, как только начала действовать группа активистов в Киеве во главе с товарищем Деркачом, в США на это сразу обратили внимание, сразу все поняли и нейтрализовали попытку в самом зародыше. Это единственная причина, почему Украина не была втянута в выборы-2020 по полной программе со всеми негативными последствиями, которые имели бы место, если план "товарищей" удалось бы реализовать.

– То есть рука Кремля, хоть и под прикрытием, но все же дотянулась до президентских выборов США?

– Безусловно. Эта экзальтация российской диаспоры США и попытка использовать Украину в роли WikiLeaks только подтверждают данный факт.

Благодаря Трампу Республиканская партия может превратиться в маргинальную организацию и оказаться на обочине политической жизни Америки

– И чем, на ваш взгляд, сложившаяся ситуация может разрешиться?

– Правоохранители США и ФБР очень обеспокоены сложившейся ситуацией в стране. Я думаю, расследование будет беспрецедентных масштабов. И наконец-то будут приняты меры, которые давно нужно было принять.

Американцы все-таки люди законопослушные. Безбашенных не очень много. Ядро экстремистов, которые сейчас творят безобразия, я сравнил бы с сектантами. С ними невозможно вести дискуссию. Они верят, и все. Они будут подавлены. У меня впечатление, что большинство среди них уже сами поняли, что Трамп оказался ложным мессией, который может завести бог знает куда.

Швец: Основной жертвой станет Республиканская партия. Фото: ЕРА

Основной жертвой станет Республиканская партия. Если посмотреть на карту прошедших выборов, мы увидим, что Республиканская партия представляла преимущественно штаты с депрессивной экономикой и людей, которые проживали в сельскохозяйственных регионах Америки. Города и штаты с передовой современной экономикой пошли за демократами. И последние события у Капитолия усугубят положение Республиканской партии.

Как я уже сказал, сейчас от них бегут финансовые доноры – крупнейшие корпорации и банки Америки. То есть благодаря Трампу Республиканская партия может превратиться в маргинальную организацию и оказаться на обочине политической жизни Америки.

Аналитики, которых я знаю несколько десятков лет и глубоко уважаю, верю в их мудрость, говорят, что демократы пришли к власти на 10 лет минимум. Демократы получили место в Белом доме и обеих палатах парламента. Они сделают два новых штата – Округ Колумбия и Пуэрто Рико и получат еще четырех сенаторов-демократов. Они расширят состав Верховного суда до 15 человек и доназначат туда своих демократов.

– А чем эта история может закончиться для Москвы?

– Ничем хорошим. Всплески активности российского центра в Америке еще продолжаются, но я думаю, они тоже будут подавлены. В США есть ясное, полное понимание и у спецслужб, и госагентств, связанных с внешней политикой, что вот этому "подарку" в виде Трампа, который получила Америка на последние четыре года, она в значительной степени обязана Кремлю. Так что никто и ничто не будет забыто.