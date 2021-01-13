В украинском МИД прогнозируют, что между Байденом и Зеленским установится "замечательный контакт"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не политизировать отсутствие президента Владимира Зеленского на инаугурации президента США Джо Байдена. Важно, как отношения между странами будут развиваться дальше, отметил Кулеба.

Приоритеты президентов Байдена и Зеленского совпадают в вопросе функционирования антикоррупционных органов в стране, считают в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская власть найдет общий язык с администрацией президента США Джо Байдена, который "очень хорошо понимает Украину". Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Обозреватель".

В частности, как отметил министр, полностью совпадают приоритеты президентов Байдена и Зеленского в вопросе деятельности антикоррупционных органов в Украине.

"Я убежден, что, когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт", – сказал Кулеба. По его словам, министерство работает над тем, чтобы эта встреча состоялась "как можно быстрее".

В то же время, Кулеба призвал не политизировать вопрос личного присутствия госчиновников на инаугурации Байдена, важно другое – как отношения между странами будут развиваться в дальнейшем, отметил он.

"Вообще – это внутреннее мероприятие, на которое не приглашают мировых лидеров... Не надо создавать миф о том, что, если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел – это какой-то политический сигнал. Скажу честно, следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее", – добавил министр иностранных дел.

Украину на инаугурации Байдена 20 января официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.