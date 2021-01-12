Инаугурация Байдена. Стало известно, кто представит Украину

20 января в США пройдет инаугурация президента Джо Байдена. От Украины это мероприятие посетит посол Владимир Ельченко.

Ельченко: Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Украинское Государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом он сказал в комментарии для "Укринформа".

"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – пояснил Ельченко.

Он напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в Соединенных Штатах. Следовательно, и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", – отметил Ельченко.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.