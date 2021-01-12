ГОРДОН
 
 
МИР

Инаугурация Байдена. Стало известно, кто представит Украину

20 января в США пройдет инаугурация президента Джо Байдена. От Украины это мероприятие посетит посол Владимир Ельченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ельченко: Инаугурация президента это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами
Ельченко: Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Украинское Государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом он сказал в комментарии для "Укринформа".

"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – пояснил Ельченко.

Он напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в Соединенных Штатах. Следовательно, и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", – отметил Ельченко.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судахПосле беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Владимир Ельченко, инаугурация, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS