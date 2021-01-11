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В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Член Палаты представителей Джейсон Кроу после разговора с министром армии Райаном Маккарти заявил, что обеспокоен сообщениями о том, что в штурме Капитолия в Вашингтоне участвовали действующие служащие и резервисты вооруженных сил США.

В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия
В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия
Фото: EPA

После штурма Капитолия в Вашингтоне возбуждено по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме. Об этом 11 января сообщил на своей странице в Twitter член Палаты представителей Джейсон Кроу после разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

В опубликованном заявлении Кроу также говорится, что у участников штурма Капитолия обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники.

Он отметил, что чрезвычайно обеспокоен сообщениями о том, что в штурме участвовали действующие служащие и резервисты вооруженных сил США, и предложил тщательно расследовать эти инциденты и привлечь ответственных к военному суду.

Кроу рассказал, что министерство обороны знает о дальнейших возможных угрозах, которые "представляют потенциальные террористы в последующие дни, включая День инаугурации, и работает с местными и федеральными правоохранительными органами для координации мер безопасности".

Член Палаты представителей также требовал пересмотреть список военных, которые будут участвовать в инаугурации, чтобы убедиться, что среди них нет тех, кто содействует внутренним террористам.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Теги: США, конституция, выборы, Джо Байден, штурм, Белый дом, беспорядки, импичмент, инаугурация, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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