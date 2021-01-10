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"Не люблю насильственные революции". Земан сравнил штурм Капитолия с Майданом

Президент Чехии Милош Земан заявил, что президент США Дональд Трамп, спровоцировавший штурм здания Конгресса, проявил "трусость уходящего политика".

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Земан: Я не люблю насильственные революции, поэтому, мне не нравится Майдан
Земан: Я не люблю насильственные революции, поэтому, мне не нравится Майдан
Фото: ЕРА

Президент Чехии Милош Земан заявил, что президент США Дональд Трамп не признал свое поражение на выборах и бросил своих сторонников "в бой перед Капитолием". Об этом Земан сказал в интерувью данию Blesk.ch, которое опубликовано 10 января.

По его мнению, Трамп проявил "трусость уходящего политика".

Земан сравнил штурм Капитолия и Майдан.

"Я не люблю насильственные революции, поэтому, мне не нравится Майдан. И теперь американцы имеют это прямо у себя дома", – сказал президент Чехии.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Теги: США, Майдан, штурм, Милош Земан, Дональд Трамп, резолюция, выборы президента США 2020
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