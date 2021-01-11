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Дубинский, Кулик, Телиженко, Онищенко. США ввели новые санкции из-за попытки вмешательства в выборы президента

Под санкции министерства финансов США попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко, связанные с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем.

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Дубинский (справа) попал под санкции минфина США
Дубинский (справа) попал под санкции минфина США
Фото: Слуга Народу / Facebook

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против семи физических и четырех юридических лиц из-за попытки повлиять на выборы президента в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 11 января на сайте министерства.

Лица, которые попали под санкции, входят в ассоциированную с Россией сеть иностранного влияния, связанную с украинским внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем, сообщили в минфине США.

Под ограничения попали:

  • бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик;
  • беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко;
  • действующий народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский;
  • бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

"Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиозаписи предполагаемых разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач выпустил в период с мая по июль 2020 года с целью дискредитации американских чиновников и влияния на выборы в США. Телиженко, бывший украинский дипломат низкого уровня, организовывал встречи Деркача с американскими чиновниками, чтобы способствовать распространению ложных утверждений о коррупции в Украине. Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, направленных на увековечивание этих и других ложных утверждений и дискредитацию кандидатов в президенты США и членов их семей", – сказано в релизе.

Также ограничения коснутся Петра Журавля, Антона Симоненко и Дмитрия Ковальчука, которых в релизе называют сторонниками и членами команды Деркача.

Кроме того, в санкционный список включены ряд СМИ: портал NabuLeaks и ООО "Эра Медиа" – как такие, что принадлежат Деркачу или контролируются им, а также информагентство Only News и ООО "Скептик", которыми владеет Журавель. Эти медиа распространяют дезинформацию и дискредитирующие материалы, подчеркивается в заявлении минфина США.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В ответ на это Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Деркача 10 сентября за попытку повлиять на выборы президента США.

Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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