Деркач: В рамках дела о воровстве денег у украинцев Злочевским и Байденом допрошен новый свидетель

По делу, связанному с экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским и семьей кандидата в президенты США Джо Байдена, допросили гражданина Латвии, который через офшоры выводил деньги из Украины, заявил народный депутат Андрей Деркач.

Андрей Деркач: Хочу напомнить, что в распоряжении следствия есть так называемый лэптоп Burisma, через который технически осуществлялись проводки украденных у украинцев денег Фото: 112.ua

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что в рамках дела, связанного с экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским и семьей кандидата в президенты США Джо Байдена, был допрошен новый свидетель – гражданин Латвии. В своем Telegram-канале нардеп утверждает, что этот человек непосредственно выводил деньги из Украины.

"Продолжаются следственные действия по еще одному делу (№62020000000000802 от 30.09.2020, ч. 3 ст. 209 УК), связанному с воровством денег у украинцев Николаем Злочевским. В рамках этого дела был допрошен свидетель – гражданин Латвии, который непосредственно осуществлял операции по выводу средств из Украины, отмыванию их с помощью компаний Wirelogic Technology A.S. и Digitex Organization LLP с последующим переводом на фирму Байдена Rosemont Seneca Bohai LLC", – заявил Деркач.

По его словам, адвокат внес ходатайства на предоставление свидетелям статуса обличителя коррупции.

"Кроме того, хочу напомнить, что в распоряжении следствия есть так называемый лэптоп Burisma, через который технически осуществлялись проводки украденных у украинцев денег и переведенных через офшоры в латвийский AS PrivatBank", – резюмировал Деркач.

Деркач раньше заявил в Facebook о существовании свидетелей, которые могут дополнить информацию по делу украинской газовой компании Burisma, которую обнародовала американская газета New York Post 14 октября.

Хантер Байден, сын Джо Байдена, работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают со Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого.